Corona-Kennziffer in Baesweiler bleibt hoch

Baesweiler hat seit der vorigen Woche hohe Infektionswerte. Seitdem sind in der 27 000-Einwohner-Stadt Sportplätze und Turnhallen geschlossen, die Besucherzahlen bei Trauungen und Beerdigungen sind begrenzt. Ausgangspunkt der Infektionswelle waren nach Angaben der Stadt vor allem Familienfeiern. Am Mittwoch gab es in Baesweiler noch 122 Corona-Kranke. In der Städteregion Aachen mit insgesamt zehn Kommunen stieg die Infektionskennziffer auf 210.