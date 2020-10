Demnach seien die Bewerber in keiner verfassungsfeindlichen Organisationen organisiert oder an politisch motivierten Straftaten beteiligt gewesen. Aber: In einem Fall habe der Bewerber an «entsprechenden Veranstaltungen» teilgenommen und «enge Kontakte mit teils führenden Protagonisten der salafistischen Szene» gehabt. Der andere Bewerber sei durch «eindeutige Äußerungen und die Einstellung von den Jihad verherrlichenden Postings in sozialen Netzwerken» aufgefallen.

Allein in diesem Jahr haben sich laut Innenministerium 11 405 Menschen für die Ausbildung zum Polizisten beworben, von denen 8694 die formalen Voraussetzungen erfüllten. Nur der eine Bewerber mit salafistischen Bezügen sei allein wegen der Erkenntnisse des Verfassungsschutzes zu ihm aussortiert worden.