Vor Spiel gegen Zenit: Zuversicht beim BVB trotz Fehlstarts

Dortmund (dpa) - Mittelfeldspieler Thomas Delaney zweifelt trotz des Fehlstarts von Borussia Dortmund in die Champions League nicht daran, dass sein Team die Gruppenphase übersteht. «Ich habe keine Angst, dass wir uns nicht für die nächste Runde qualifizieren», sagte der dänische Fußball-Nationalspieler vor dem zweiten Vorrundenspiel des Revierclubs am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) in Dortmund gegen Zenit St. Petersburg. Daran könne auch das 1:3 vor einer Woche bei Lazio Rom nichts ändern: «Das war leider keine gute Performance. Aber es war das erste Spiel, und gibt für uns noch viele Möglichkeiten.»

Von dpa