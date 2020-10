Laumann: Anteil positiver Corona-Tests steigt stark an

Düsseldorf (dpa) - In Nordrhein-Westfalen fallen immer mehr Corona-Tests positiv aus. In der vergangenen Woche seien von den 325 000 gemachten Tests 6,6 Prozent positiv gewesen - bislang habe diese Quote immer bei etwa 2,5 Prozent gelegen, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Dienstag in Düsseldorf. Das zeige: «Das Virus ist breiter in der Bevölkerung vorhanden», sagte er.

Von dpa