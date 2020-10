Laschet über Merz: Vergleich mit Trump «fehl am Platz»

Düsseldorf (dpa) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat seinen Konkurrenten um den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, vor einem Vergleich mit US-Präsident Donald Trump in Schutz genommen. «Ich kenne ihn seit vielen Jahren. Merz mit Trump zu vergleichen, ist völlig fehl am Platz», sagte Laschet am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Düsseldorf. Mehrere Medien hatten zuvor Merz mit Trump verglichen.

Von dpa