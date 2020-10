Roses Rück-Rotation: Fünf Änderungen gegen Real Madrid

Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbachs Trainer Marco Rose hat für das Champions-League-Spiel gegen Real Madrid am Dienstagabend (21.00 Uhr/Sky) die Rück-Rotation zu seiner Stamm-Elf eingeleitet. Mit Jonas Hofmann, Florian Neuhaus, Ramy Bensebaini, Marcus Thuram und Alassane Plea kehrten gleich fünf Spieler in die Startelf zurück, die beim 3:2-Sieg in Mainz gar nicht oder erst später zum Einsatz kamen.

Von dpa