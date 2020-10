Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Im Prozess um den Tod eines Zweijährigen in einem Gelsenkirchener Schwimmbad wird am heutigen Mittwoch (ab 11.30 Uhr) das Urteil erwartet. Angeklagt ist die Tante des Jungen, die auf das Kind hatte aufpassen sollen. Laut Staatsanwaltschaft hatte die Frau bei dem Unfall im Juni 2019 mit dem Handy telefoniert und war einen Moment unaufmerksam. Der Junge ertrank. Die Mutter des Jungen - Schwester der Angeklagten - hatte zuvor die Aussage verweigert, aber hinzugefügt: «Meine Schwester hat keine Schuld.» Einen Zeugen will das Amtsgericht noch hören, dann sind Plädoyers und Urteil geplant.