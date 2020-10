Reul rügt Vorwürfe von Merz: «Unnötig und unverständlich»

Die CDU hatte den für den 4. Dezember geplanten Bundesparteitag und damit die Wahl des neuen Parteivorstands am Montag mit Verweis auf die steigenden Corona-Infektionszahlen abgesagt. Merz hatte in Interviews und bei Twitter die Entscheidung als Schachzug gegen ihn gedeutet: Er warf dem «Partei-Establishment» vor, seine Wahl zum Vorsitzenden verhindern zu wollen. Sein Konkurrent Laschet brauche wohl noch mehr Zeit, um sich eine bessere Ausgangsposition zu verschaffen, so Merz.

Reul widersprach Merz laut «Spiegel»: Es wäre moralisch nicht vertretbar, den Parteitag wie geplant stattfinden zu lassen, so der NRW-Innenminister. «Wir können nicht von verantwortungsvollem Handeln reden und selber unverantwortlich handeln.» Das könne man keinem Bürger erklären.