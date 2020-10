RKI: Werte für NRW steigen weiter - ein Kreis unter 50

Köln (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter kontinuierlich an. Landesweit gab es 121,8 neue Fälle pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen, wie das Robert Koch-Institut am Mittwoch meldete. Am Dienstag hatte dieser Wert noch bei 116,8 gelegen. In allen Städten und Kreisen - mit einer einzigen Ausnahme - ist der kritische Wert von 50 weit übersprungen, viele Regionen kommen auch nach wie vor deutlich über die 100er Marke.

Von dpa