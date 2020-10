Museum Wiesbaden präsentiert Expressionisten Macke

Wiesbaden (dpa) - Das Museum Wiesbaden ehrt den Maler August Macke von Ende Oktober an mit einer Jubiläumsausstellung. Bis Mitte Februar sollen unter dem Titel «Paradies! Paradies?» Werke aus allen Schaffensphasen des Bonner Expressionisten präsentiert werden, wie das Museum am Mittwoch mitteilte. Macke (1887-1914) gilt als einer der bedeutendsten deutschen Expressionisten am Beginn des 20. Jahrhunderts. Er gehörte zur 1911 in München gegründeten Künstlergruppe «Der Blaue Reiter» um Wassily Kandinsky und Franz Marc.

Von dpa