Düsseldorf plant weiter Hoppeditz-Erwachen im kleinen Kreis

Aktuell ist noch kein Alkoholverbot auf den Straßen so wie in Köln geplant. Der Karnevalsauftakt sei in Düsseldorf von der Dimension her nicht mit Köln zu vergleichen, teilte ein Sprecher der Stadt mit. Das Ordnungsamt und die Karnevalisten beobachteten natürlich intensiv die laufenden Entwicklungen. Die Stadtverwaltung wolle aber zunächst die Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz und die am 1. November zwingend neu kommende Corona-Schutzverordnung abwarten. In der kommenden Woche werde es dann eine neue Lagebewertung geben.