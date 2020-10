Laschet: Gesundheitsämter an Grenze der Belastbarkeit

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Gesundheitsämter in Nordrhein-Westfalen sind in der Corona-Pandemie laut Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) an die Grenze ihrer Belastbarkeit gekommen. 50 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner und sieben Tage seien zu schaffen, sagte Laschet am Mittwoch in Düsseldorf. NRW sei aber derzeit bei 121 Neuinfektionen. Bei 75 Prozent aller Fälle sei gar nicht mehr nachzuverfolgen, woher die Ansteckung komme.

Von dpa