Diebe stehlen Spielzeugschubkarren und Sandförmchen

Dinslaken (dpa/lnw) - «Wer macht denn sowas?», fragt die Polizei - Einbrecher haben aus einem Kindergarten in Dinslaken zwei grüne Spielzeugschubkarren und verschiedene Sandförmchen mitgehen lassen. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, brachen die unbekannten Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in die Gartenhütte der Kita ein. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von dpa