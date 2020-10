BVB-Brief an Fans: Profifußball kein Treiber der Pandemie

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund hat sich nach den jüngsten politischen Beschlüssen zur Eindämmung der Corona-Krise in einem Offenen Brief an die Fans gewandt. «Der Profifußball ist nachweislich kein Treiber der Pandemie. Und ehrlich gesagt sieht das auch niemand anders. Gerade vor diesem Hintergrund ist es schwierig zu akzeptieren, dass Fakten nicht zählen», hieß es in dem am Donnerstag auf der Homepage des Fußball-Bundesligisten veröffentlichten Schreibens.

Von dpa