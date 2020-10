33-Jähriger in Neuss angeschossen: Mordkommission ermittelt

Neuss (dpa/lnw) - In einer Wohnung in Neuss ist ein 33-Jähriger angeschossen und schwer verletzt worden. Man gehe davon aus, dass der oder die Täter den Mann umbringen wollten, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Hintergrund könnten Drogendelikte sein. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen aufgenommen.