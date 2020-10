Preise in Nordrhein-Westfalen sinken weiter

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Preise in Nordrhein-Westfalen sind in der Corona-Krise weiter unter Druck. Im Oktober lagen die Lebenshaltungskosten im bevölkerungsreichsten Bundesland um 0,1 Prozent unter dem Vorjahresniveau, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Der Oktober war damit der vierte Monat in Folge, in dem die Preise im Vorjahresvergleich zurückgingen.

Von dpa