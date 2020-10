Demnach zeigt ein Handy-Video, wie der Ordnungsamt-Mitarbeiter einem Mann am vorletzten Wochenende bei einer Personenkontrolle in der Altstadt ins Gesicht schlägt. In seinem Einsatzbericht soll der Mitarbeiter angegeben haben, dass der polizeibekannte Mann versucht habe, ihn anzuspucken. Um sich davor zu schützen, habe er sein Gesicht zur Seite geschlagen. Eine Zeugin soll dieser Darstellung widersprochen haben.

Die Stadt Düsseldorf wollte sich unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen am Donnerstag nicht mehr zu dem Vorfall äußern. Ordnungsdezernent Christian Zaum hatte zuvor der «Bild»-Zeitung gesagt: «Es ist zu klären, ob das Prinzip der Verhältnismäßigkeit verletzt wurde. Wir unterstützen die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen.»