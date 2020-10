Uth vor Rückkehr in die Startelf, Baum: «Extrem wichtig»

Gelsenkirchen (dpa) - Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 kann am Freitag im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart wieder mit Mark Uth planen. Der 29 Jahre alte Offensivspieler hat seine muskulären Probleme überwunden. Gleichwohl wollte Schalkes Trainer Manuel Baum am Donnerstag noch nicht verraten, ob Uth gegen den VfB in der Startelf steht. «Mark spielt eine zentrale Rolle bei uns. Er ist einer der kreativsten Spieler und in der Lage, selbst ein Tor zu machen», sagte Baum. «Von daher wäre es extrem wichtig, dass er am Freitag spielt. Warten wir es ab.»

Von dpa