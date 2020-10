«Da sich durch die Corona-Pandemie in diesem Jahr einiges in Bezug auf das Verhalten in der Öffentlichkeit verändert hat, bittet die Polizei darum, dass verschlossene Türen auch ohne Streich akzeptiert werden», hieß es am Freitag in einer Mitteilung. «Viele Menschen möchten Kontakte aufgrund der aktuellen Situation meiden. Und das ist genau richtig so: Unnötige Kontakte zu vermeiden, ist weiterhin das Gebot der Stunde. Deshalb sollte dieses Jahr Halloween auch besser zuhause gefeiert werden.»

Die Hagener Polizei ist nach eigenen Angaben an Halloween mit verstärkten Kräften im Einsatz. Ordnungsämter und Polizei hatten NRW-weit angekündigt, am bevorstehenden Halloween-Wochenende auch wieder verstärkt an den Party-Hotspots der größeren Städte die Einhaltung der Corona-Maßnahmen zu kontrollieren. Es ist das letzte Wochenende mit geöffneten Kneipen, Bars und Restaurants, ehe diese ab Montag wegen eines bundesweiten Teil-Lockdown bis Ende November schließen müssen.