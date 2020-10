Mähroboter meldet Kopfstand: Verhindert Diebstahl

Lippstadt (dpa) - Ein Mähroboter hat in Lippstadt per Handy-App seinem Besitzer gemeldet, dass er aktuell auf dem Kopf stehen würde - und so einen Diebstahl verhindert. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Besitzer des Roboters nach der seltsamen Nachricht in den Garten gelaufen - wo er einen Unbekannten mit dem Gerät unter dem Arm sah. Als er nach dem Dieb rief, ließ dieser den Mähroboter fallen und lief weg. «Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der inzwischen alarmierten Polizei blieben erfolglos.» Nun suchen die Ermittler nach Zeugen.

