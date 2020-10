Düsseldorf (dpa/lnw) - Die nordrhein-westfälische Polizei wird vermehrt gegen Corona-Verstöße vorgehen. «Wer sich nicht an die Regeln hält, wird auf eine Polizei treffen, die konsequent einschreitet und auf deren Einhaltung pocht», sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Freitag in Düsseldorf.

Von dpa