In leeren Stadien: Favre an Seitenlinie künftig emotionaler

Dortmund (dpa) - Das ungewohnt emotionale Verhalten von Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre im Champions-League-Spiel gegen Zenit St. Petersburg (2:0) könnte künftig öfter zu sehen sein. «Das kann passieren», sagte der sonst als sehr beherrscht geltende Schweizer am Freitag schmunzelnd und begründete dies mit anderen Möglichkeiten in den leeren Stadien. «Es ist in der Hinsicht momentan leichter als gewohnt, weil wir normalerweise vor 80 000 Zuschauern spielen.»