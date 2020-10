Lewandowski und Goretzka in Köln nicht im Bayern-Kader

Berlin (dpa) - Der FC Bayern München verzichtet im Bundesligaspiel beim 1. FC Köln auf Torjäger Robert Lewandowski und Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka. «Bei Leon war es so, dass er im Training ein bisschen Probleme gehabt hat, deswegen haben wir ihn rausgenommen», sagte Trainer Hansi Flick am Samstag vor dem Anpfiff beim Pay-TV-Sender Sky. Lewandowski, der an den ersten fünf Spieltagen schon zehn Tore geschossen hat, werde wegen der Belastung der vergangenen Wochen geschont.