Regensburg kassiert erste Niederlage beim 1:3 in Paderborn

Paderborn (dpa/lby) - Jahn Regensburg hat nach dem furiosen Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga die erste Saisonniederlage kassiert. Das Team von Mersad Selimbegovic unterlag am Samstag beim Bundesliga-Absteiger SC Paderborn am Ende verdient mit 1:3 (1:1) und verpasste einen weiteren Sprung nach vorn.