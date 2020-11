Leverkusen rotiert erneut: SC Freiburg ohne Nils Petersen

Freiburg (dpa) - Mit Kapitän Lars Bender und insgesamt sechs Wechseln in der Startelf tritt Bayer Leverkusen im Auswärtsspiel der Fußball-Bundesliga an diesem Sonntag beim SC Freiburg an. Im Vergleich zum 0:1 in Prag in der Europa League tauschte Trainer Peter Bosz unter anderem wieder die komplette Abwehrkette aus und greift auch wieder auf Lars Bender zurück, der Nackenprobleme hatte. Der zuletzt erkrankte Ezequiel Palacios sitzt zunächst auf der Ersatzbank.

Von dpa