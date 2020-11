Leverkusen nach Sieg in Freiburg in Bundesliga-Spitzengruppe

Freiburg (dpa) - Bayer Leverkusen bleibt nach dem sechsten Spieltag der Fußball-Bundesliga unter den Spitzenteams. Die Rheinländer gewannen am Sonntag 4:2 (2:1) beim SC Freiburg und sind mit zwölf Punkten Vierter. Tabellenführer FC Bayern und Borussia Dortmund haben jeweils 15 Zähler, RB Leipzig 13. Der Argentinier Lucas Alario (29./42.) sorgte mit zwei Toren in der ersten Halbzeit für die 2:1-Pausenführung, Nadiem Amiri (64.) und Jonathan Tah (76.) trafen nach dem Wechsel. Freiburg ging nach drei Minuten durch Lucas Höler 1:0 in Führung, mehr als der zwischenzeitliche Anschluss durch Nils Petersen (72.) gelang danach nicht mehr. Der SC hat sechs Punkte.