Flüchtlingsunterkunft in Jugendherberge unter Quarantäne

Tecklenburg (dpa/lnw) - Rund 30 Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in einer Jugendherberge in Tecklenburg stehen unter Quarantäne und dürfen das Gebäude nicht mehr verlassen. Grund ist, dass eine Mitarbeiterin des Deutschen Roten Kreuzes in der Jugendherberge positiv auf das Coronavirus getestet wurde, wie die Bezirksregierung Münster am Sonntagabend mitteilte. Die Testungen der Bewohner haben begonnen, Ergebnisse lagen aber noch nicht vor.

Von dpa