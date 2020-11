Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach: Urteil erwartet

Die Ermittlungen zu dem Missbrauchskomplex waren nach Durchsuchungen bei einem 43 Jahre alten Familienvater im nordrhein-westfälischen Bergisch Gladbach im Herbst 2019 ins Rollen gekommen. Polizisten hatten bei dem Koch und Hotelfachmann nicht nur riesige Mengen kinderpornografischen Materials gefunden - sie stießen auch auf digitale Kontakte zu anderen Männern. Mittlerweile werden Spuren in Foren, Gruppenchats und Messenger-Diensten zu Tausenden möglichen Verdächtigen verfolgt. Der 43-Jährige wurde Anfang Oktober zu zwölf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Zudem ordnete das Kölner Landgericht die Unterbringung des Mannes in der Sicherungsverwahrung an.