Wechselhafter und milder Start in die Woche in NRW

Essen (dpa/lnw) - Die neue Woche in Nordrhein-Westfalen beginnt wechselhaft. Am Montag ziehen zunächst dichte Wolkenfelder über das Land, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Vormittags kommt es hauptsächlich im Bergland und in Ostwestfalen zu Regen. Im Rest des Bundeslandes bleibt es meist trocken, gegen Nachmittag zieht jedoch erneut Regen aus dem Westen auf. Dazu wird es ungewöhnlich mild mit bis zu 22 Grad.