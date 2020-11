Ifo-Institut: 680 000 Menschen in NRW in Kurzarbeit

München/Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen sind einer Schätzung des Ifo-Instituts zufolge etwa zehn Prozent der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Kurzarbeit. Das wären etwa 680 000 Menschen, hieß es in einer am Montag in München veröffentlichten Studie. NRW liegt damit im Bundesschnitt.