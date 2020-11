FDP will Kellner in Gesundheitsämtern einsetzen

Es sei zu befürchten, dass viele Menschen in den nächsten Wochen und Monaten ihre Jobs in der Gastronomie verlieren. Betroffen seien Tausende Kellner, Service- und Küchenkräfte, viele von ihnen arbeiten bisher auf 450-Euro-Basis. Durch den Einsatz in den Ämtern hätten die Menschen weiterhin ein Einkommen. «Und gleichzeitig helfen sie dabei, die Pandemie einzudämmen», sagte der Liberale.