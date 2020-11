Düsseldorf (dpa/lnw) - Nur jede vierte Körperverletzung und jede hundertste Beleidigung wird angezeigt und damit der Polizei bekannt. Das sind Ergebnisse der großen Dunkelfeldstudie zu Gewalt und Kriminalität in Nordrhein-Westfalen, die am Montag in Düsseldorf vorgestellt wurde.

Von dpa