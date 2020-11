Schalke vor Pokal-Partie unter Druck

Gelsenkirchen (dpa) - Für Schalkes Trainer Manuel Baum ist die Pokal-Nachholbegegnung gegen den 1. FC Schweinfurt «wie ein Bundesligaspiel». Nach 22 sieglosen Ligaspielen in Serie benötigt der angeschlagene Revierclub am Dienstag (16.30 Uhr/Sky) gegen den Viertligisten dringend ein Erfolgserlebnis. «Wir haben unterstrichen, wie wichtig das Spiel für uns ist», sagte Baum am Montag. «Ich erwarte hundertprozentigen Einsatz wie in einem Bundesliga-Spiel.»

Von dpa