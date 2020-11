Moukoko-Beleidigung: Geldstrafe und Auflagen für Schalke

Frankfurt/Main (dpa) - Nach Zuschauer-Beleidigungen gegen Borussia Dortmunds Juniorenstürmer Youssoufa Moukoko muss der FC Schalke 04 eine Geldstrafe bezahlen und weitere Auflagen erfüllen. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nach einem Urteil des Sportgerichts am Montag mit. Schalke wurde demnach mit einer 6000-Euro-Strafe belegt, von denen 2000 Euro für «konkrete Maßnahmen im Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung» verwendet werden können. Moukoko war bei einem A-Junioren-Bundesliga-Spiel am 18. Oktober in Gelsenkirchen von Zuschauern massiv beschimpft und rassistisch beleidigt worden.

Von dpa