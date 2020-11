Bagger-Besetzung: Polizei sucht Tatverdächtigen mit Foto

Garzweiler (dpa/lnw) - Mehr als vier Monate nach der Besetzung eines Baggers im Braunkohle-Tagebau Garzweiler will die Polizei die Identität eines Aktivisten mit einem Foto herausfinden. Zuvor habe das Amtsgericht Mönchengladbach der Veröffentlichung zugestimmt, teilte die Polizei in Aachen am Montag mit. Das Verfahren werde wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruchs geführt.

Von dpa