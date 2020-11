Düsseldorf (dpa/lnw) - Tonhallen-Intendant Michael Becker ist an Covid-19 erkrankt. Ihm gehe es den Umständen entsprechend gut, sagte eine Sprecherin der Düsseldorfer Tonhalle am Montag. «Wenn es dabei bleibt, habe ich vermutlich das Glück eines milden Verlaufs», so Becker selbst. Er habe am Freitag die Diagnose erhalten. Seine Frau und seine vier Kinder seien negativ getestet worden.

Von dpa