Laschet: Terroranschlag «sticht tief ins europäische Herz»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sieht Nordrhein-Westfalen nach dem Terroranschlag in Wien «fest an der Seite Österreichs». «Der feige islamistische Terror in der Nacht hat Wien erschüttert und sticht tief ins europäische Herz», twitterte Laschet am Dienstag. «Wir Europäer werden noch geeinter, noch entschlossener, noch wachsamer unsere Werte und unsere freiheitlichen Gesellschaften verteidigen.»

Von dpa