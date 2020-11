Aufbau-Stopp für riesigen Weihnachtsbaum in Dortmund

Dortmund (dpa/lnw) - Der derzeit entstehende Weihnachtbaum-Riese in der Dortmunder Innenstadt wird vor dem Hintergrund des Teil-Lockdowns zunächst nicht weiter aufgebaut. Das entschied die Ruhrgebietsstadt am Dienstag, wie ein Sprecher mitteilte. An dem Giganten - einem der größten Weihnachtsbäume weltweit - war schon seit einigen Tagen gearbeitet worden. Auf einem Trägergerüst sollen nach ursprünglicher Planung bis zu 1600 schlanke Rotfichten aus dem Sauerland befestigt werden.