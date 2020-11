Reul: Gefahr durch Islamismus in NRW weiterhin hoch

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach dem tödlichen Terroranschlag in Wien besteht nach Einschätzung des NRW-Innenministers Herbert Reul auch in NRW weiterhin eine «hohe Gefahr durch den Islamismus». «Die schrecklichen Taten in Wien und davor in Frankreich und Dresden mahnen uns, weiter wachsam zu sein und gegen jede Form von Extremismus zu kämpfen», teilte der CDU-Politiker am Dienstag mit. Die Sicherheitsbehörden täten alles in ihrer Macht Stehende, um solche Taten zu verhindern. Richtig sei aber auch: «Trotz aller Sorgfalt, Umsicht und Mühe, gibt es keine hundertprozentige Sicherheit.»

Von dpa