29-Jähriger tötet seine Frau und ruft selbst die Polizei

Paderborn (dpa/lnw) - Wegen Beziehungsstreitigkeiten soll ein 29 Jahre alter Mann in Paderborn seine Frau getötet haben. Danach rief er selbst die Polizei, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Die Leiche der 20-Jährigen sei nach dem Anruf in der Nacht zu Mittwoch mit massiven Schnitt- und Stichverletzungen am Hals in einem Auto gefunden worden. Der 29-Jährige wurde vor Ort festgenommen. Gegen ihn sollte Haftbefehl wegen Mordes beantragt werden. Der Tatverdächtige ist Syrer.

Von dpa