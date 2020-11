Riesen-Weihnachtsbaum wird wegen Corona wieder abgebaut

Dortmund (dpa/lnw) - In der Stadt Dortmund soll es wegen steigender Corona-Infektionszahlen keinen traditionellen Riesen-Weihnachtsbaum von rund 45 Metern in der Innenstadt geben. Der aus bis zu 1600 Fichten zusammengesetzte Baum, dessen Aufbau schon vor Tagen begonnen worden war, werde zeitnah wieder abgebaut, sagte ein Sprecher der Stadt am Mittwoch. Der Rat der Stadt müsse die Entscheidung noch formal bestätigen, die Mehrheit der Fraktionen hätte aber bereits Zustimmung signalisiert. Für den nach Angaben der Veranstalter größten Weihnachtsbaum seiner Art sollten nach ursprünglicher Planung bis zu 1600 schlanke Rotfichten aus dem Sauerland befestigt werden. Das Gerüst war bereits in die Höhe gewachsen, erste Tannen am Fuß angebracht.

Von dpa