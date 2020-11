Geldautomat in Bank gesprengt: 100 000 Euro Schaden

Borken (dpa/lnw) - In einer Bankfiliale in Borken haben Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt und einen Schaden von etwa 100 000 Euro angerichtet. Die Täter hätten in der Nacht zum Mittwoch in dem bewohnten Gebäude zugeschlagen und Beute gemacht, teilte die Polizei mit. Sie flüchteten nach der Explosion in einem PS-starken dunklen Wagen. Eine Fahndung mit einem Polizeihubschrauber blieb zunächst erfolglos. Die Bewohner hätten trotz des erheblichen Schadens an dem Gebäude in ihren Wohnungen bleiben können, hieß es.

Von dpa