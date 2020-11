Ministerium: Einige Musikschulangebote weiter möglich

Düsseldorf (dpa/lnw) - Lichtblicke für die Musikschulen: Ihre Angebote, die in den Ablauf von Schule und Kita integriert sind, fallen nicht den seit Wochenbeginn geltenden Corona-Schutzmaßnahmen zum Opfer. Außerdem zulässig sind weiterhin digitale Angebote von Musikschulen, sagte ein Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums am Mittwoch auf Anfrage. Seit dem 2. November sei ein Präsenzunterricht an den Musikschulen zwar nicht mehr erlaubt, erklärte auch die Stadt Leverkusen. Es dürften ab sofort aber wieder Musikschulangebote in Kooperation mit den allgemeinbildenden Schulen stattfinden.

Von dpa