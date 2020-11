AfD will Parteitag notfalls vor Gericht durchsetzen

Berlin/Kalkar (dpa/lnw) - Die AfD will unbedingt verhindern, dass ihr für Ende November geplanter Bundesparteitag in Kalkar am Niederrhein wegen der Corona-Kontaktbeschränkungen ausfällt. «Es ist in der Partei der starke Wille vorhanden, den Parteitag stattfinden zu lassen, deshalb würden wir notfalls auch den Rechtsweg beschreiten», sagte der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Von dpa