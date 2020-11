Handwerkspräsident fordert Ende von Stop-and-Go bei Corona

Ehlert forderte «einfache, plausible und verlässliche Regeln, an die sich alle halten». Eine konsequente Maskenpflicht im öffentlichen Raum, wie sie in Düsseldorf gelte, sei beispielsweise eine Maßnahme, um ohne starke Einschränkungen der wirtschaftlichen und persönlichen Freiheit das Virus einzudämmen. Düsseldorf hatte mit Verweis auf die «unklaren Ansteckungswege» in der Stadt per Allgemeinverfügung die stadtweite Maskenpflicht für Fußgänger eingeführt. Ausgenommen sind unter anderem Parks und Friedhöfe.