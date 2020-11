Umbauarbeiten: Engpässe für Autofahrer auf der A3

Hilden/Solingen (dpa/lnw) - Nur zwei statt drei Fahrspuren: Autofahrer auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Frankfurt zwischen Kreuz Hilden und Solingen müssen am Freitag mit Einschränkungen und Zeitverzögerung rechnen. Von 10.00 bis 13.00 Uhr sei ein Fahrstreifen aufgrund eines Umbaus der dortigen Dauerbaustelle gesperrt, teilte der Landesbetrieb Straßen.NRW mit. Am Mittwoch (11.11.) werde die Sperrung wiederholt. Seit März 2017 saniert der Landesbetrieb abschnittsweise die Fahrbahn der A3 zwischen der Anschlussstelle Leverkusen-Opladen und dem Autobahnkreuz Hilden.

Von dpa