88-Jährige von Müllwagen erfasst und schwer verletzt

Köln (dpa/lnw) - Eine 88-Jährige ist in Köln von einem Müllwagen erfasst und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei überquerte die Fußgängerin am Freitagmorgen an einer Ampel eine Straße, als es zur Kollision kam. Zeugenaussagen zufolge hatte der 33 Jahre alte Fahrer des Lastwagens eines privaten Entsorgungsunternehmens bei Rot gehalten. Als er dann wieder anfuhr, habe er die 88-Jährige erfasst. Rettungskräfte und Feuerwehrleute kümmerten sich um die Schwerverletzte, der 33 Jahre alte Fahrer erlitt einen Schock. Die Polizei übernahm die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.

Von dpa