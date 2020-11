Münster lässt einige Gymnasien täglich später starten

Münster (dpa/lnw) - Angesichts steigender Corona-Zahlen beginnt der Unterricht an Gymnasien in Münsters Innenstadt bald 30 Minuten später. Ab kommendem Donnerstag bis Ende Januar solle damit eine Entzerrung des Schulbetriebs erreicht werden, teilte die Stadt am Freitag mit. Damit lasse sich auch das Gedränge zu den Stoßzeiten beim Schulweg reduzieren. Zusatzbusse würden organisiert.

Von dpa