Zahl der Corona-Klinikpatienten erneut gestiegen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Gesamtzahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern von Nordrhein-Westfalen ist erneut gestiegen. Ebenso sieht es bei der Zahl der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen der Kliniken und an den Behandlungsplätzen mit Beatmungstechnik aus, wie aus den jüngsten Daten der Landesregierung mit Stand Freitag hervorgeht. Allerdings sind die Zunahmen geringer ausgefallen als am Vortag.

Von dpa