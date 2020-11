Ohnmächtige Jugendliche bestohlen: Falsches Fahndungsfoto

Dortmund (dpa/lnw) - Im Fall eines Handydiebstahls bei einer ohnmächtigen 16-Jährigen in Dortmund hat die Polizei vermutlich ein falsches Fahndungsfoto veröffentlicht. Die Behörde hatte am Donnerstag mit einem Foto eines Mannes aus einer Überwachungskamera nach dem Täter gefahndet. Der Mann meldete sich daraufhin selbst bei der Polizei. «Er konnte glaubhaft machen, dass er mit der Tat nichts zu tun hat», sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Nach aktuellem Ermittlungsstand komme er nicht als Täter in Frage. Die Polizei zog daraufhin die Fahndungsfotos zurück und bat Medien, sie nicht mehr zu verwenden. Die Fahndung nach dem Täter dauere weiter an.

Von dpa